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    «Ахмат» призвал прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

    Теги премьер-лига Англия Ахмат Олег Кононов Ризван Уциев политика

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов и игроки чеченского клуба призвали присоединиться к митингу в поддержку мусульман Мьянмы, который состоится в Грозном 4 сентября.

    «Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, – это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали свое мнение и вышли на митинг», – сказал Кононов.

    «Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но когда убивают тысячи невинных мусульман в Бирме, все молчат. Призываю всех наших братьев и сестер завтра прийти на митинг. Высказать свое мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия», — сказал капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

    В результате столкновений в Мьянме между буддистами и мусульманами погибли свыше 400 человек. Около 19 тысяч мусульман бежали в Бангладеш.

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