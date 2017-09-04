«Ахмат» призвал прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

Главный тренер Олег Кононов и игроки чеченского клуба призвали присоединиться к митингу в поддержку мусульман Мьянмы, который состоится в Грозном 4 сентября.

«Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, – это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали свое мнение и вышли на митинг», – сказал Кононов.

«Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но когда убивают тысячи невинных мусульман в Бирме, все молчат. Призываю всех наших братьев и сестер завтра прийти на митинг. Высказать свое мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия», — сказал капитан «Ахмата» .

В результате столкновений в Мьянме между буддистами и мусульманами погибли свыше 400 человек. Около 19 тысяч мусульман бежали в Бангладеш.