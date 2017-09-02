Хуммельс о нацистских кричалках: «Это катастрофа, очень плохо. Это не болельщики, это хулиганы»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс раскритиковал болельщиков, которые мешали проведению матча квалификации ЧМ-2018 против Чехии (2:1).

«Это катастрофа, очень плохое поведение болельщиков. Фанаты начали эти вещи уже во время минуты молчания перед матчем, потом они оскорбляли Вернера и распевали эти ужасные кричалки.

Мы хотим полностью оградиться от таких фанатов. Это не болельщики сборной Германии, это хулиганы. Их не должно быть на стадионах», – сказал Хуммельс.

Во время матча Чехия – Германия немецкие болельщики оскорбляли Немецкий футбольный союз, нападающего «РБ Лейпциг» , скандировали кричалки с националистическим подтекстом, использовали пиротехнику и мешали исполнению национальных гимнов.

Чехия – Германия. Болельщики гостей распевали нацистские кричалки