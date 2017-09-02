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    Президент Немецкого футбольного союза: «Мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки»

    Теги сборная Германии сборная Чехии происшествия болельщики Федерация футбола Германии квалификация ЧМ-2018 политика Райнхард Гриндель

    Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель осудил поведение болельщиков сборной Германии во время гостевого матча квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1).

    «Из-за поведения части немецких болельщиков игроки не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Команда дала этим понять, что не приемлет такое отношение.

    Мы ценим поддержу мирных болельщиков сборной Германии и не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки.

    Мы вместе с командой, фанатами и DFB должны противостоять этим бунтарям», — сказал Гриндель.

    Чехия – Германия. Болельщики гостей распевали нацистские кричалки

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