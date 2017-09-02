Президент Немецкого футбольного союза: «Мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель осудил поведение болельщиков сборной Германии во время гостевого матча квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1).

«Из-за поведения части немецких болельщиков игроки не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Команда дала этим понять, что не приемлет такое отношение.

Мы ценим поддержу мирных болельщиков сборной Германии и не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки.

Мы вместе с командой, фанатами и DFB должны противостоять этим бунтарям», — сказал Гриндель.

Чехия – Германия. Болельщики гостей распевали нацистские кричалки