Директор «Барселоны»: «У нас блестящий состав. Новички помогут соответствовать нашему уровню»
Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес подвел итоги трансферной кампании клуба в летнее межсезонье.
«У нас блестящий состав. Новички помогут конкурировать и соответствовать нашим стандартам», – сказал Фернандес.
Каталонцы приобрели прошедшим летом защитника Нелсона Семеду, полузащитников Паулиньо и Усмана Дембеле, а также вернули хавбека Жерара Деулофеу.
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