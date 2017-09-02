Директор «Барселоны»: «У нас блестящий состав. Новички помогут соответствовать нашему уровню»

Технический директор «Барселоны» подвел итоги трансферной кампании клуба в летнее межсезонье.

«У нас блестящий состав. Новички помогут конкурировать и соответствовать нашим стандартам», – сказал Фернандес.

Каталонцы приобрели прошедшим летом защитника Нелсона Семеду, полузащитников Паулиньо и Усмана Дембеле, а также вернули хавбека Жерара Деулофеу.

«Ливерпуль» запросил у «Барсы» 200 млн евро за Коутиньо в последние часы трансферного окна