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    Директор «Барселоны»: «У нас блестящий состав. Новички помогут соответствовать нашему уровню»

    Теги Барселона примера Испания Роберто Фернандес Бонильо

    Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес подвел итоги трансферной кампании клуба в летнее межсезонье.

    «У нас блестящий состав. Новички помогут конкурировать и соответствовать нашим стандартам», – сказал Фернандес.

    Каталонцы приобрели прошедшим летом защитника Нелсона Семеду, полузащитников Паулиньо и Усмана Дембеле, а также вернули хавбека Жерара Деулофеу.

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