Коутиньо перейдет в «Барселону» за 160 млн евро с учетом бонусов
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна станет игроком «Барселоны».
Каталонцы заплатят за 25-летнего бразильца 160 миллионов евро с учетом бонусов.
Вместо Коутиньо «Ливерпуль» хочет приобрести хавбека «Монако» Тома Лемара или полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейд-Чемберлена.
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А правда: стоит ли Коутиньо переходить в «Барселону»?
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