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    Коутиньо перейдет в «Барселону» за 160 млн евро с учетом бонусов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна станет игроком «Барселоны».

    Каталонцы заплатят за 25-летнего бразильца 160 миллионов евро с учетом бонусов.

    Вместо Коутиньо «Ливерпуль» хочет приобрести хавбека «Монако» Тома Лемара или полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейд-Чемберлена.

    Опрос

    А правда: стоит ли Коутиньо переходить в «Барселону»?

    26042 голосa 81
    • Конечно, стоит
      48%
    • Нет, лучше остаться в "Ливерпуле"
      52%

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