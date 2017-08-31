Окслейд-Чемберлен прошел медосмотр для «Ливерпуля»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, близок к переходу в «Ливерпуль».

Накануне 24-летний хавбек прошел медобследование для мерсисайдского клуба на базе сборной Англии в «Сент-Джордж Парк».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 40 миллионов фунтов. С Окслейд-Чемберлен, скорее всего, подпишет шестилетний контракт.