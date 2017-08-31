Окслейд-Чемберлен прошел медосмотр для «Ливерпуля»
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, близок к переходу в «Ливерпуль».
Накануне 24-летний хавбек прошел медобследование для мерсисайдского клуба на базе сборной Англии в «Сент-Джордж Парк».
Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 40 миллионов фунтов. С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, скорее всего, подпишет шестилетний контракт.
Chamberlain is a Red. pic.twitter.com/i3IsciwlII— – (@AnfieldRd96) 30 августа 2017 г.
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