«Челси» собирается подписать Льоренте, Баркли и Дринкуотера
«Челси» намерен подписать трех игроков до закрытия трансферного окна.
Главный тренер команды Антонио Конте недоволен тем, как проходит трансферная кампания клуба, и ждет усиления состава.
Лондонцы хотят завершить три сделки до закрытия заявочного окна. «Челси» собирается подписать полузащитника «Лестера» Дэниэла Дринкуотера, хавбека «Эвертона» Росса Баркли и нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте.
Подробную статистику выступлений Льоренте вы можете посмотреть здесь, Баркли – здесь, Дринкуотера – здесь.
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