«Челси» собирается подписать Льоренте, Баркли и Дринкуотера

намерен подписать трех игроков до закрытия трансферного окна.

Главный тренер команды Антонио Конте недоволен тем, как проходит трансферная кампания клуба, и ждет усиления состава.

Лондонцы хотят завершить три сделки до закрытия заявочного окна. «Челси» собирается подписать полузащитника Дэниэла Дринкуотера, хавбека «Эвертона» Росса Баркли и нападающего Фернандо Льоренте.

Подробную статистику выступлений Льоренте вы можете посмотреть здесь, Баркли – здесь, Дринкуотера – здесь.