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    «Челси» собирается подписать Льоренте, Баркли и Дринкуотера

    Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Фернандо Льоренте возможные трансферы Лестер Суонси Дэниэл Дринкуотер Росс Баркли

    «Челси» намерен подписать трех игроков до закрытия трансферного окна.

    Главный тренер команды Антонио Конте недоволен тем, как проходит трансферная кампания клуба, и ждет усиления состава.

    Лондонцы хотят завершить три сделки до закрытия заявочного окна. «Челси» собирается подписать полузащитника «Лестера» Дэниэла Дринкуотера, хавбека «Эвертона» Росса Баркли и нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте.

    Подробную статистику выступлений Льоренте вы можете посмотреть здесь, Баркли – здесь, Дринкуотера – здесь.

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