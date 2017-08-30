«Эвертон» отказался продать Баркли «Челси» за 25 млн фунтов, потребовав 40 млн

«Эвертон» отклонил предложение о трансфере полузащитника Росса Баркли, на которого также претендует «Тоттенхэм».

«Челси» предлагал за 23-летнего англичанина 25 миллионов фунтов, но мерсисайдцы ответили отказом, потребовав 40 млн.

Из-за травмы задней поверхности бедра Баркли выбыл на 3 месяца, в июне 2018 года он может стать свободным агентом.

Ранее просил за хавбека 50 млн фунтов.

Роналд Куман: «Если кто-то хочет дождаться 31 августа и предложить за Баркли меньше, то вы его не получите»