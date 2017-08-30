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    «Челси» предложил «Эвертону» 25 млн фунтов за Баркли

    Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Росс Баркли

    «Челси» вступил в переговоры с «Эвертоном» о трансфере полузащитника Росса Баркли, на которого также претендует «Тоттенхэм».

    «Челси» предложил за 23-летнего англичанина 25 миллионов фунтов.

    Из-за травмы задней поверхности бедра Баркли выбыл на 3 месяца, в июне 2018 года он может стать свободным агентом. Ранее «Эвертон» требовал за хавбека 50 млн фунтов.

    Кроме того, «Челси» готовит третье предложение по полузащитнику «Лестера» Дэнни Дринкуотеру и собирается приобрести форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.

    Ранее «Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер хавбека Алекса Окслейд-Чемберлена за 35 млн, однако сам футболист хочет перейти в «Ливерпуль».

    Роналд Куман: «Если кто-то хочет дождаться 31 августа и предложить за Баркли меньше, то вы его не получите»

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