Кадыров о поддержке «Ахмата» губернатором Петербурга: «Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят лозунг «Ахмат-Сила!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к болельщикам по поводу информации о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддерживает клуб из Грозного.

Ранее губернатор вместе с Кадыровым скандировал лозунг «Ахмат – сила».

«Совсем недавно мы принимали дорогого гостя – губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг -Сила!»

Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш «Ахмат», а не . Поясняю тем, кто не знает, что лозунг -Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя!

«Ахмат» – общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения. Ахмат – это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России – террористами, вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала.

Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат-Сила!». Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять.

Я не стесняюсь говорить, что «Зенит», или «Рубин» – сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов.

Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская.

Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Еще раз говорю, спорт должен сближать нас!

Ахмат – Сила, Ахмат-Победитель, Ахмат-Великий человек, который осознанно отдал свою жизнь ради спасения жизней миллионов россиян!» – написал Кадыров в своем инстаграме.

Губернатор Санкт-Петербурга правда болеет за «Ахмат»?