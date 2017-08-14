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    Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга: «Полтавченко болел и будет болеть за «Зенит»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Ахмат видео Рамзан Кадыров Магомед Даудов Георгий Полтавченко

    Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов отреагировал на ролик, на котором Полтавченко вместо с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым кричит «Ахмат» – сила».

    На видео также были запечатлены спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Олег Марков.

    «Наши друзья из Питера тоже болеют за «Ахмат»!» – написал Даудов в день матча «Зенит»«Ахмат», выложив этот ролик.

    Как заявил Кибитов, видео было сделано 2 недели назад во время визита петербургских властей в Грозный, связанного с переименованием одной из местных улиц в честь Санкт-Петербурга.

    «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет, Полтавченко болел и будет болеть только за «Зенит», – сказал Кибитов.

     

    Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ! АХМАТ-СИЛА☝🏻☝🏻☝🏻

    Публикация от M.Х.Даудов. «ЛОРД» (@lord_095)

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