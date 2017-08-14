Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга: «Полтавченко болел и будет болеть за «Зенит»

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов отреагировал на ролик, на котором Полтавченко вместо с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом Магомедом Даудовым кричит – сила».

На видео также были запечатлены спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Олег Марков.

«Наши друзья из Питера тоже болеют за «Ахмат»!» – написал Даудов в день матча – , выложив этот ролик.

Как заявил Кибитов, видео было сделано 2 недели назад во время визита петербургских властей в Грозный, связанного с переименованием одной из местных улиц в честь Санкт-Петербурга.

«Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет, Полтавченко болел и будет болеть только за , – сказал Кибитов.