Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга: «Полтавченко болел и будет болеть за «Зенит»
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов отреагировал на ролик, на котором Полтавченко вместо с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым кричит «Ахмат» – сила».
На видео также были запечатлены спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Олег Марков.
«Наши друзья из Питера тоже болеют за «Ахмат»!» – написал Даудов в день матча «Зенит» – «Ахмат», выложив этот ролик.
Как заявил Кибитов, видео было сделано 2 недели назад во время визита петербургских властей в Грозный, связанного с переименованием одной из местных улиц в честь Санкт-Петербурга.
«Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет, Полтавченко болел и будет болеть только за «Зенит», – сказал Кибитов.
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