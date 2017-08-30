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    На Смолова претендуют «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ»

    Теги ЦСКА Зенит Вольфсбург Федор Смолов премьер-лига Россия бундеслига Германия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар

    У нападающего «Краснодара» Федора Смолова есть несколько вариантов продолжения карьеры.

    Россиянин может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

    На сегодняшний день на футболиста претендуют четыре клуба – «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ».

    С петербуржцами «Краснодар» пока не может договориться о сумме трансфера. В случае с ЦСКА, вероятно, речь идет об аренде.

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