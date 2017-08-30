На Смолова претендуют «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ»
У нападающего «Краснодара» Федора Смолова есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Россиянин может покинуть команду до закрытия трансферного окна.
На сегодняшний день на футболиста претендуют четыре клуба – «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ».
С петербуржцами «Краснодар» пока не может договориться о сумме трансфера. В случае с ЦСКА, вероятно, речь идет об аренде.
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