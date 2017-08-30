На Смолова претендуют «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ»

У нападающего Федора Смолова есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Россиянин может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

На сегодняшний день на футболиста претендуют четыре клуба – , ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ».

С петербуржцами «Краснодар» пока не может договориться о сумме трансфера. В случае с , вероятно, речь идет об аренде.