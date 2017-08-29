«Арсенал» может доплатить в рамках обмена Санчеса на Стерлинга. Агуэро не будет включен в сделку
«Арсенал» и «Манчестер Сити» продолжают работать над трансфером форварда Алексиса Санчеса.
Клуб из Манчестера готов за денежную компенсацию приобрести 28-летнего чилийца, контракт которого рассчитан до лета 2018 года.
Лондонцы же хотят, чтобы в сделку был включен 22-летний вингер Рахим Стерлинг. При этом «Арсенал» еще и доплатит «Сити».
В этот трансфер не будет вовлечен форвард Серхио Агуэро. Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола против такого варианта.
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