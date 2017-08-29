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    «Арсенал» может доплатить в рамках обмена Санчеса на Стерлинга. Агуэро не будет включен в сделку

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Арсенал возможные трансферы Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» продолжают работать над трансфером форварда Алексиса Санчеса.

    Клуб из Манчестера готов  за денежную компенсацию приобрести 28-летнего чилийца, контракт которого рассчитан до лета 2018 года.

    Лондонцы же хотят, чтобы в сделку был включен 22-летний вингер Рахим Стерлинг. При этом «Арсенал» еще и доплатит «Сити».

    В этот трансфер не будет вовлечен форвард Серхио Агуэро. Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола против такого варианта.

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