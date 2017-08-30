Луан вновь отказался от перехода в «Спартак»
«Спартак» по-прежнему не может договориться с форвардом «Гремио» Луаном Виейрой.
Представители красно-белых прибыли в Порту-Алегре вместе с медицинским штабом, предложив 24-летнему бразильцу 4-летний контракт, но Луан вновь ответил отказом.
Ранее «Спартак» согласовал трансфер с «Гремио» за 24 миллиона евро.
Соглашение Луана с клубом рассчитано до сентября 2018 года, при этом «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав.
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