Луан вновь отказался от перехода в «Спартак»

по-прежнему не может договориться с форвардом «Гремио» .

Представители красно-белых прибыли в Порту-Алегре вместе с медицинским штабом, предложив 24-летнему бразильцу 4-летний контракт, но Луан вновь ответил отказом.

Ранее «Спартак» согласовал трансфер с за 24 миллиона евро.

Соглашение Луана с клубом рассчитано до сентября 2018 года, при этом «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав.