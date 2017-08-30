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    Луан вновь отказался от перехода в «Спартак»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    «Спартак» по-прежнему не может договориться с форвардом «Гремио» Луаном Виейрой.

    Представители красно-белых прибыли в Порту-Алегре вместе с медицинским штабом, предложив 24-летнему бразильцу 4-летний контракт, но Луан вновь ответил отказом.

    Ранее «Спартак» согласовал трансфер с «Гремио» за 24 миллиона евро.

    Соглашение Луана с клубом рассчитано до сентября 2018 года, при этом «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав.

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