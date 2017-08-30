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    «Спартак» ведет переговоры в Бразилии с Луаном

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    «Спартак» не оставляет надежд приобрести форварда «Гремио» Луана Виейру, находящегося в настоящее время в расположении сборной Бразилии.

    Представители красно-белых прибыли в Порту-Алегре и пытаются уговорить 24-летнего игрока перейти в московский клуб. Если Луан даст согласие, он тут же пройдет медосмотр (врачи «Спартака» также находятся в Порту-Алегре).

    Ранее красно-белые согласовали трансфер с «Гремио» за 24 миллиона евро.

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