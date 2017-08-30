«Спартак» ведет переговоры в Бразилии с Луаном

не оставляет надежд приобрести форварда «Гремио» , находящегося в настоящее время в расположении сборной Бразилии.

Представители красно-белых прибыли в Порту-Алегре и пытаются уговорить 24-летнего игрока перейти в московский клуб. Если Луан даст согласие, он тут же пройдет медосмотр (врачи «Спартака» также находятся в Порту-Алегре).

Ранее красно-белые согласовали трансфер с за 24 миллиона евро.