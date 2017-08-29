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    Врач сборной Бразилии о травме Коутиньо: «У него просто стресс, он хочет в «Барселону»

    Теги Ливерпуль сборная Бразилии премьер-лига Англия Барселона примера Испания травмы возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Врач сборной Бразилии Микаэл Симони рассказал о состоянии полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перед матчами отборочного турнира чемпионата мира.

    «Коутиньо сейчас сильно обеспокоен. Он очень напряжен, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс.

    Просто у игрока неопределенное будущее. Он не знает, где будет играть, и чувствует себя неуверенно. Коутиньо хочет в «Барселону», – сказал Симони.

    Сборная Бразилии дома сыграет со сборной Эквадора 1 сентября.

    Ранее сообщалось, что Коутиньо не принимал участия в матчах «Ливерпуля» из-за травмы.

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