Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Новость о совете Неймара для Коутиньо не переходить в «Барселону» – фейк

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо

    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не советовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону».

    Как сообщает Estadão Esportes, новость о том, что Неймар давал такой совет соотечественнику, оказалась фейком.

    Неймар и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации ЧМ-2018.

    25-летний форвард в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Коутиньо остается трансферной целью каталонцев, несмотря на жесткую позицию «Ливерпуля».

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

    Опрос

    А правда: стоит ли Коутиньо переходить в «Барселону»?

    16695 голосов 75
    • Конечно, стоит
      46%
    • Нет, лучше остаться в "Ливерпуле"
      54%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться