Новость о совете Неймара для Коутиньо не переходить в «Барселону» – фейк
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не советовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону».
Как сообщает Estadão Esportes, новость о том, что Неймар давал такой совет соотечественнику, оказалась фейком.
Неймар и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации ЧМ-2018.
25-летний форвард в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Коутиньо остается трансферной целью каталонцев, несмотря на жесткую позицию «Ливерпуля».
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