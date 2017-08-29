Новость о совете Неймара для Коутиньо не переходить в «Барселону» – фейк

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не советовал полузащитнику Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону».

Как сообщает Estadão Esportes, новость о том, что Неймар давал такой совет соотечественнику, оказалась фейком.

и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации ЧМ-2018.

25-летний форвард в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Коутиньо остается трансферной целью каталонцев, несмотря на жесткую позицию .

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли