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    beIN SPORTS: Коутиньо перейдет в «Барселону» до закрытия трансферного окна

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо до конца лета станет игроком «Барселоны».

    Об этом сообщает beIN SPORTS со ссылкой на собственные источники.

    Каталонский сайт Sport.es накануне сообщил, что трансфер бразильца может обойтись сине-гранатовым в 160 миллионов евро.

    Гильем Балаге: «Не имеет значения, что пишут в каталонской прессе. «Ливерпуль» настаивает: Коутиньо не продается»

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