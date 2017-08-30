Манчини хочет подписать в «Зенит» Раноккию
Защитник «Интера» Андреа Раноккия снова попал в сферу интересов «Зенита».
Тренер Роберто Манчини хочет пригласить 29-летнего итальянца из своей бывшей команды в нынешнюю.
«Интер» пока не готов отпустить Раноккию. В клубе непростая ситуация с защитниками. Если в оборонительную линию придут новички, то миланцы могут расстаться с Раноккией.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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