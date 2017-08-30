Манчини хочет подписать в «Зенит» Раноккию

Защитник «Интера» Андреа Раноккия снова попал в сферу интересов .

Тренер Роберто Манчини хочет пригласить 29-летнего итальянца из своей бывшей команды в нынешнюю.

пока не готов отпустить Раноккию. В клубе непростая ситуация с защитниками. Если в оборонительную линию придут новички, то миланцы могут расстаться с Раноккией.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.