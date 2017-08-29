«Амкар»: «Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы»
Пресс-служба «Амкар» подшутил над ЦСКА и «Зенитом».
«Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы», – гласит записпись в твиттере пермяков.
Гол «Ахмата» в матче 8-го тура с ЦСКА был забит не по правилам – мяч во время атаки вышел за пределы поля, а «Зенит» потратил летом на приобретения 77 миллионов евро, но еще не закончил трансферную кампанию.
Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»
Виктор Гончаренко: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги»
Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость pic.twitter.com/AFlIPX8bxg— FC Amkar (@fc_amkar) 29 августа 2017 г.
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