«Амкар»: «Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы»

Пресс-служба «Амкар» подшутил над ЦСКА и .

«Мы готовы подписать петицию, чтобы не убивали судьи, а наконец дали денег на трансферы», – гласит записпись в твиттере пермяков.

Гол «Ахмата» в матче 8-го тура с ЦСКА был забит не по правилам – мяч во время атаки вышел за пределы поля, а «Зенит» потратил летом на приобретения 77 миллионов евро, но еще не закончил трансферную кампанию.

Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»

Виктор Гончаренко: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги»