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    «Амкар»: «Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы»

    Теги ЦСКА Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи фото

    Пресс-служба «Амкар» подшутил над ЦСКА и «Зенитом».

    «Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы», – гласит записпись в твиттере пермяков.

    Гол «Ахмата» в матче 8-го тура с ЦСКА был забит не по правилам – мяч во время атаки вышел за пределы поля, а «Зенит» потратил летом на приобретения 77 миллионов евро, но еще не закончил трансферную кампанию.

    Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»

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