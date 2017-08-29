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    Куинси Промес: «Не понимаю, почему «Спартак» неудачно начал сезон»

    Теги Спартак сборная Голландии премьер-лига Россия Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес, который прибыл в расположение сборной Голландии, поделился мыслями об игре клуба.

    – Мы неудачно начали сезон, но моя статистика об этом не говорит. В «Спартаке» немногое поменялось, поэтому я не понимаю причин такого начала сезона. У нас сложный период, но я в хорошей форме. Я готов.

    – Есть ли недооценка чемпионата России со стороны?

    – Об этом нужно спрашивать не меня. Каждый может взглянуть на это по-разному. Есть люди, которые знают силу этой лиги, – сказал Промес.

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