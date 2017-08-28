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    «Ливерпуль» согласовал переход Наби Кейта. Трансфер состоится через год

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Наби Кейта

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта продолжит карьеру в «Ливерпуле».

    Стороны согласовали трансфер 22-летнего гвинейского хавбека, который присоединится к английской команде 1 июля 2018 года.

    Кейта уже проходит медицинский осмотр для своего нового клуба.

    «Ливерпуль» сейчас выплатит «РБ Лейпцигу» премию, а следующим летом – 48 миллионов фунтов отступных. Эта сумма выкупа как раз активируется через год.

    Напомним, этим летом англичане делали несколько предложений по Кейта, включая 75 миллионов евро, но получил отказ.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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