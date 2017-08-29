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    Александр Самедов: «Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о слабом старте команды в текущем сезоне чемпионата России.

    «В футболе такое бывает. Мы совершали ошибки, за которые следовало наказание. Поэтому и потеряли очки во встрече с «Динамо», ведя 2:0, затем на последних минутах проиграли ЦСКА и позволили случиться недоразумению в последнем матче с «Локомотивом».

    Но впереди много матчей, и надо постараться исправить турнирное положение. Во всяком случае какого-то провала в игре «Спартака» я не вижу. Во всех трех матчах, которые я вспомнил, мы контролировали ситуацию. Хотя не скрою, что такие поражения особенно неприятны.

    Отставание от «Зенита» в 11 очков? Мне кажется, что сейчас надо думать о другом – как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, все снова будет хорошо», – сказал Самедов.

    После 8 туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками занимает девятое место.

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