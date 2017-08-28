«Фенербахче» объявил о начале переговоров с «Зенитом» по Нету

«Фенербахче» на своем сайте выступил с заявлением относительно ситуации с защитником Луишем Нету.

Турецкий клуб объявил о начале официальной части переговоров по португальцу. Нету прилетит в Стамбул сегодня в 1.00 по московскому времени.

Ожидается, что «Фенер» арендует футболиста за 1 миллион евро. Ранее в турецкий клуб из Петербурга перебрался Жулиано.

29-летний Нету выступал за «Зенит» с 2013 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.