«Фенербахче» объявил о начале переговоров с «Зенитом» по Нету
«Фенербахче» на своем сайте выступил с заявлением относительно ситуации с защитником «Зенита» Луишем Нету.
Турецкий клуб объявил о начале официальной части переговоров по португальцу. Нету прилетит в Стамбул сегодня в 1.00 по московскому времени.
Ожидается, что «Фенер» арендует футболиста за 1 миллион евро. Ранее в турецкий клуб из Петербурга перебрался Жулиано.
29-летний Нету выступал за «Зенит» с 2013 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.
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