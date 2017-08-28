Сери о срыве трансфера в «Барселону»: «Я просто взорвался в офисе «Ниццы». Там стены дрожали»

Полузащитник «Ниццы» рассказал, как отреагировал на сорвавшийся трансфер в «Барселону».

– Я очень плохо себя чувствую. Не буду врать. Футбол для меня всегда был праздником. Я пропустил матч «Ниццы», потому что не мог думать о футболе. Моя мечта – играть за «Барселону» – разбилась, и это просто ужасно.

Переговоры между двумя клубами шли плохо. Как я понял, мой отъезд из Ниццы не состоялась по финансовым причинам.

Не хочу оправдываться, но в матче с «Наполи» у меня было особое психологическое состояние. Я люблю выстраивать игру команды, я пытался и в этот раз, старался на все 100%, но это было невозможно.

После матча я более часа общался с руководителями «Барселоны», и они ничего не сказали мне о ходе переговоров. Я вернулся домой счастливым, а на следующий день я услышал эту новость. Я был ошеломлен.

Я отправился в офис «Ниццы», чтобы понять, что произошло. Там я просто взорвался. Уверяю вас, стены дрожали! Боссы клуба ничего не говорили и даже не смотрели мне в глаза. Они обещали мне одно, а потом не сдержали обещание, требуя за меня больше денег.

Хочу быть оптимистом. Надеюсь, еще не все потеряно. Пусть два клуба снова спокойно пообщаются и придут к согласию.

Речь не идет о деньгах. Я хочу выступать за большой клуб – «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль».

Например, «Рома» делала несколько предложений. Я много раз говорил с Мончи, и этот трансфер не состоялся не по финансовым причинам. Мончи просто устал от боссов «Ниццы»! «Рома» была хорошим выбором для меня.

- Вы уже представляли, как играете на «Камп Ноу»?

– Конечно! Мой агент вернулся из Барселоны с пятилетним контрактом на руках. – это мои детские воспоминания. Эта их игра, этот интеллект, этот фантастический стиль, – сказал Сери.

Сери ранее согласовал 4-летний контракт с каталонцами, но «Барселона» в последний момент отказалась от сделки после матчей футболиста против «Наполи» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.