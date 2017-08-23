«Барселона» отказалась от покупки полузащитника «Ниццы» Сери

отказалась от покупки полузащитника «Ниццы» Жана-Микаэля Сери. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры о трансфере продвигались достаточно успешно. Сегодня клубы должны были объявить о подписании контракта. Однако руководство «Барселоны» неожиданно передумало и решило сосредоточиться на покупке других игроков.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба встретилось с агентом ивуарийца и согласовало с ним 4-летний контракт. «Барселона» планировала оформить трансфер Сери до пятницы.

Статистику выступлений игрока можно увидеть здесь.