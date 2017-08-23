Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» отказалась от покупки полузащитника «Ниццы» Сери

    Теги Ницца Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Жан-Микаэль Сери

    «Барселона» отказалась от покупки полузащитника «Ниццы» Жана-Микаэля Сери. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, переговоры о трансфере продвигались достаточно успешно. Сегодня клубы должны были объявить о подписании контракта. Однако руководство «Барселоны» неожиданно передумало и решило сосредоточиться на покупке других игроков.

    Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба встретилось с агентом ивуарийца и согласовало с ним 4-летний контракт. «Барселона» планировала оформить трансфер Сери до пятницы.

    Статистику выступлений игрока можно увидеть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться