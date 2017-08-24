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    Агент Сери: «Три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Жан-Микаэля, чтобы поиметь «Барселону»

    Теги Ницца ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Жан-Микаэль Сери

    Агент полузащитника «Ниццы» Жан-Микаэля Сери Франклин Мала заявил, что «ПСЖ» вмешивался в переговоры о переходе его клиента в «Барселону».

    «Переход в «Барселону» был возможен, клубы вели переговоры о трансфере.

    Представители каталонцев были во Франции, обсуждали детали сделки. Они отлично знают возможности Сери.

    Однако три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы поиметь «Барселону», – сказал агент.

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