Агент Сери: «Три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Жан-Микаэля, чтобы поиметь «Барселону»
Агент полузащитника «Ниццы» Жан-Микаэля Сери Франклин Мала заявил, что «ПСЖ» вмешивался в переговоры о переходе его клиента в «Барселону».
«Переход в «Барселону» был возможен, клубы вели переговоры о трансфере.
Представители каталонцев были во Франции, обсуждали детали сделки. Они отлично знают возможности Сери.
Однако три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы поиметь «Барселону», – сказал агент.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.