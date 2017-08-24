Агент Сери: «Три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Жан-Микаэля, чтобы поиметь «Барселону»

Агент полузащитника «Ниццы» Жан-Микаэля Сери Франклин Мала заявил, что вмешивался в переговоры о переходе его клиента в «Барселону».

«Переход в «Барселону» был возможен, клубы вели переговоры о трансфере.

Представители каталонцев были во Франции, обсуждали детали сделки. Они отлично знают возможности Сери.

Однако три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы поиметь «Барселону», – сказал агент.