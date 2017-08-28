Смолов стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль в матче 8-го тура премьер-лиги с (2:0).

27-летний форвард сборной России забил 51-й гол за клуб и стал лучшим бомбардиром за всю историю краснодарцев.

Кроме того, у Смолова 62 (51+11) балла по системе «гол+пас», и это – третий результат в истории клуба.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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