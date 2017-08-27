Массимо Каррера: «Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби»

Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о матче 8-го тура чемпионата России с хабаровским СКА (0:0).

«Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в . Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился? Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби.

Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат», — сказал Каррера.