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    Массимо Каррера: «Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби»

    Теги Спартак премьер-лига Россия СКА Хабаровск Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче 8-го тура чемпионата России с хабаровским СКА (0:0).

    «Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск. Знали, что здесь тяжелое поле. Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

    По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился? Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть. Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби.

    Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат», — сказал Каррера.

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