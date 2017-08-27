Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Спартаку» нужно работать и верить»

    Теги Спартак Сердар Ташчи премьер-лига Россия травмы СКА Хабаровск Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера повдел итоги матча 8-го тура чемпионата России с хабаровским СКА (0:0).

    «Мы провели хороший матч, но не хватило гола.

    Характер травмы Ташчи? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.

    «СКА Хабаровск» – неудобный соперник для «Спартака»? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола.

    Главное – продолжать работать и верить», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться