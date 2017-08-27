Массимо Каррера: «Спартаку» нужно работать и верить»

Главный тренер Массимо Каррера повдел итоги матча 8-го тура чемпионата России с хабаровским СКА (0:0).

«Мы провели хороший матч, но не хватило гола.

Характер травмы Ташчи? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.

– неудобный соперник для «Спартака»? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола.

Главное – продолжать работать и верить», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».