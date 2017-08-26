Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» хочет купить хавбека «Црвены Звезды» Канга

    Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Каку Гелор Канга

    Полузащитник «Црвены Звезды» Каку Гелор Канга может вернуться в Россию.

    26-летний габонский хавбек интересен «Спартаку», который уже сделал предложение о трансфере и ждет ответа от сербов.

    «Црвена Звезда» хотела бы сохранить Канга и работает над продлением контракта с ним еще на один сезон. Если игрок согласится, то его зарплата вырастет до 600 тысяч евро.

    Напомним, летом из «Црвены Звезды» в «Спартак» уже перешел защитник Марко Петкович.

    В составе сербской команды Канга в 42 матчах забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.

    Он выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться