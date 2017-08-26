«Спартак» хочет купить хавбека «Црвены Звезды» Канга

Полузащитник «Црвены Звезды» может вернуться в Россию.

26-летний габонский хавбек интересен , который уже сделал предложение о трансфере и ждет ответа от сербов.

хотела бы сохранить Канга и работает над продлением контракта с ним еще на один сезон. Если игрок согласится, то его зарплата вырастет до 600 тысяч евро.

Напомним, летом из «Црвены Звезды» в уже перешел защитник Марко Петкович.

В составе сербской команды Канга в 42 матчах забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.

Он выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Подробную статистику игрока смотрите здесь.