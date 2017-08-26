«Спартак» хочет купить хавбека «Црвены Звезды» Канга
Полузащитник «Црвены Звезды» Каку Гелор Канга может вернуться в Россию.
26-летний габонский хавбек интересен «Спартаку», который уже сделал предложение о трансфере и ждет ответа от сербов.
«Црвена Звезда» хотела бы сохранить Канга и работает над продлением контракта с ним еще на один сезон. Если игрок согласится, то его зарплата вырастет до 600 тысяч евро.
Напомним, летом из «Црвены Звезды» в «Спартак» уже перешел защитник Марко Петкович.
В составе сербской команды Канга в 42 матчах забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.
Он выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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