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    Роман Бабаев: «С точки зрения имен, наверное, наша группа не космос»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Базель Лига чемпионов Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой москвичам достались «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».

    – Вчера вы сказали: «Находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится». И все-таки, согласитесь, что ЦСКА повезло со жребием?

    – Нет, я не могу так сказать. «Манчестер Юнайтед» в представлении не нуждается. Тем более, манкунианцы очень здорово стартовали в этом сезоне. «Бенфика» – чемпион Португалии, а «Базель» – бессменный чемпион Швейцарии. Так что довольно спорно утверждать о том, повезло нам или нет. Это покажет только время. В любом случае, нам надо выходить, играть. Главное, что ЦСКА получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Чего теперь ждать от армейцев?

    – На протяжении пяти лет мы играем в группе Лиги чемпионов. Опыта у нас достаточно. Хочется улучшить свои показатели участия непосредственно на этом этапе. Будем надеяться, что это удастся.

    – И все-таки, согласитесь, эта группа совсем даже не космос?

    – С точки зрения названия команд, наверное, не космос. Но, как я уже сказал, нам достались чемпионы Португалии, Швейцарии, да еще и «МЮ» – команда-легенда, которая сейчас здорово смотрится. Легко нам точно не будет. А по афише – да, наверное, это не космос, не группа смерти, – заявил Бабаев.

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