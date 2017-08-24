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    КДК оштрафовал «Спартак» на 260 тысяч рублей, «Ахмат» опять использовал громкоговоритель и другие штрафы

    Теги Спартак Локомотив Зенит Анатолий Тимощук Роберто Манчини премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Ахмат КДК РФС Олег Кононов Краснодар Артур Григорьянц

    КДК РФС вынес решения по матчам 7-го тура чемпионата России.

    «По матчу «Спартак» – «Локомотив»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 60 тысяч рублей, за использование фанатами большого количества пиротехники и бросание на поле – на 200 тысяч рублей. «Локомотив» оштрафован на 20 тысяч за использование болельщиками пиротехники и на 40 тысяч рублей – за скандирование фанатами нецензурной лексики.

    По матчу «Амкар» – «Зенит»: главный тренер «Зенита» Манчини неоднократно покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тысяч рублей, это первое нарушение в сезоне. Тимощук также покидал пределы технической зоны, за что наказан аналогичным штрафом.

    По матчу «Динамо» – «Уфа»: болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения в адрес судьи, за что клуб оштрафован на 30 тысяч.

    По матчу «Ростов» - «Краснодар»: на 43-й минуте встречи из технической зоны были удалены начальник команды гостей Ермохин и главный врач Габелко – за физическое воздействие на судью матча. За это следует автоматическая дисквалификация на одну игру. Мы просмотрели видео этого момента, получили дополнительный рапорт от судьи, а также объяснительные от участников.

    КДК не увидел физического воздействия на судью, однако неспортивное поведение присутствовало. Врач оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч, начальник команды дисквалифицирован на одну встречу без штрафа. Доктор и начальник после матча извинились перед Вилковым, а также перед КДК.

    По матчу «Ахмат» – «Арсенал»: на 54-й и 58-й минутах диктор использовал громкоговоритель стадиона в качестве поддержки команды, за что клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ахмата» Кононов выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 20 тысяч рублей, это второе нарушение в сезоне», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

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