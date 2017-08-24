Юрген Клопп о выходе в Лигу чемпионов: «У меня нет слов, это потрясающе»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал о матче отборочного раунда Лиги чемпионов против (4:2).

«У меня нет слов, это потрясающе. 14 месяцев напряженной работы, и теперь мы добились своей цели, отличные впечатления. Не могу найти других слов, чтобы описать свои чувства.

Хочу очень, очень сильно похвалить своих футболистов. Первые 30 минут мы играли идеально. В перерыве я попросил их забыть о том, что мы вели со счетом 3:0.

Но надо отдать должное и «Хоффенхайму», они играли в футбол и получали удовольствие от игры. Они заслуженно забили 2 гола.

Мы не считали себя фаворитами, хотя другие говорили об этом, поэтому игроки испытывали давление, но они справились.

Мы должны были выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, очень рады, что все получилось. Не важно, кто нам достанется в соперники. Никто не захочет играть с нами, с нетерпением жду жеребьевки.

Мне нечего сказать о Коутиньо. Это не то, о чем бы я не хотел говорить, но мне просто нечего сказать», – сказал Клопп.