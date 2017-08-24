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    Юрген Клопп о выходе в Лигу чемпионов: «У меня нет слов, это потрясающе»

    Теги Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Хоффенхайм 1899 Филиппе Коутиньо

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о матче отборочного раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма» (4:2).

    «У меня нет слов, это потрясающе. 14 месяцев напряженной работы, и теперь мы добились своей цели, отличные впечатления. Не могу найти других слов, чтобы описать свои чувства.

    Хочу очень, очень сильно похвалить своих футболистов. Первые 30 минут мы играли идеально. В перерыве я попросил их забыть о том, что мы вели со счетом 3:0.

    Но надо отдать должное и «Хоффенхайму», они играли в футбол и получали удовольствие от игры. Они заслуженно забили 2 гола.

    Мы не считали себя фаворитами, хотя другие говорили об этом, поэтому игроки испытывали давление, но они справились.

    Мы должны были выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, очень рады, что все получилось. Не важно, кто нам достанется в соперники. Никто не захочет играть с нами, с нетерпением жду жеребьевки.

    Мне нечего сказать о Коутиньо. Это не то, о чем бы я не хотел говорить, но мне просто нечего сказать», – сказал Клопп.

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