Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Ницца» сыграет с «Наполи», «Севилья» против «Истанбула»

В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ницца» принимает «Наполи», «Севилья» сыграет с «Истанбулом», «Ливерпуль» встретится с «Хоффенхаймом».

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:5

Севилья Испания – Истанбул Турция Дата проведения 22 августа, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан» Онлайн матча

Первый матч: 2:1

Ницца Франция – Наполи Италия Дата проведения 22 августа, 21.45, «Стад де Нис» Онлайн матча

Первый матч: 0:2

Марибор Словения – Хапоэль Беер-Шева Израиль Дата проведения 22 августа, 21.45, «Людски врт» Онлайн матча

Первый матч: 1:2

Риека Хорватия – Олимпиакос Греция Дата проведения 22 августа, 21.45, «ХНК Риека» Онлайн матча

Первый матч: 1:2

Ливерпуль Англия – Хоффенхайм-1899 Германия Дата проведения 23 августа, 21.45, «Энфилд» Онлайн матча

Первый матч: 2:1

Славия Чехия – АПОЭЛ Кипр Дата проведения 23 августа, 21.45, «Синот-Тип Арена» Онлайн матча

Первый матч: 0:2

Стяуа Румыния – Спортинг Португалия Дата проведения 23 августа, 21.45, «Национальный стадион» Онлайн матча

Первый матч: 0:0

Копенгаген Дания – Карабах Азербайджан Дата проведения 23 августа, 21.45, «Паркен» Онлайн матча

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов