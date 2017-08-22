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    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Ницца» сыграет с «Наполи», «Севилья» против «Истанбула»

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    В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ницца» принимает «Наполи», «Севилья» сыграет с «Истанбулом», «Ливерпуль» встретится с «Хоффенхаймом».

    Лига чемпионов

    Раунд плей-офф

    Ответные матчи

    Астана Казахстан – Селтик Шотландия
    Дата проведения
    22 августа, 18.30, «Астана Арена»
    Онлайн матча

    Первый матч: 0:5

    Севилья Испания – Истанбул Турция
    Дата проведения
    22 августа, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    Онлайн матча

    Первый матч: 2:1

    Ницца Франция – Наполи Италия
    Дата проведения
    22 августа, 21.45, «Стад де Нис»
    Онлайн матча

    Первый матч: 0:2

    Марибор Словения – Хапоэль Беер-Шева Израиль
    Дата проведения
    22 августа, 21.45, «Людски врт»
    Онлайн матча

    Первый матч: 1:2

    Риека Хорватия – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    22 августа, 21.45, «ХНК Риека»
    Онлайн матча

    Первый матч: 1:2

    Ливерпуль Англия – Хоффенхайм-1899 Германия
    Дата проведения
    23 августа, 21.45, «Энфилд»
    Онлайн матча

    Первый матч: 2:1

    Славия Чехия – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    23 августа, 21.45, «Синот-Тип Арена»
    Онлайн матча

    Первый матч: 0:2

    Стяуа Румыния – Спортинг Португалия
    Дата проведения
    23 августа, 21.45, «Национальный стадион»
    Онлайн матча

    Первый матч: 0:0

    Копенгаген Дания – Карабах Азербайджан
    Дата проведения
    23 августа, 21.45, «Паркен»
    Онлайн матча

    Первый матч: 0:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Лиги чемпионов

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