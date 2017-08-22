Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Ницца» сыграет с «Наполи», «Севилья» против «Истанбула»
В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ницца» принимает «Наполи», «Севилья» сыграет с «Истанбулом», «Ливерпуль» встретится с «Хоффенхаймом».
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 22 августа, 18.30, «Астана Арена»
Первый матч: 0:5
Первый матч: 2:1
Первый матч: 0:2
Первый матч: 1:2
Первый матч: 1:2
Первый матч: 2:1
Первый матч: 0:2
Первый матч: 0:0
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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