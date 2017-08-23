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    Diario Sport: «ПСЖ» согласился продать Ди Марию «Барселоне» за 50 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Филиппе Коутиньо Усман Дембеле

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария по-прежнему может перейти в «Барселону», утверждает Diario Sport.

    По информации издания, аргентинец близок к переходу в каталонский клуб. «ПСЖ» согласился продать игрока за 50 миллионов евро. Интерес «Барселоны» к Ди Марии обусловлен затруднительным положением в переговорах с «Ливерпулем» и «Боруссией» Дортмунд по Филиппе Коутиньо и Усману Дембеле соответственно.

    Ди Мария, как сообщалось, почти согласовал с каталонцами 4-летний контракт. «ПСЖ» согласился продать игрока, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, даже несмотря на плохие отношения с «Барселоной».

    Ранее Le Parisien сообщил, что Нассер аль-Хелайфи, президент парижского клуба, в личном телефонном разговоре с Жозепом Бартомеу отказался отпускать Ди Марию в «Барсу».

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