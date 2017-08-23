Diario Sport: «ПСЖ» согласился продать Ди Марию «Барселоне» за 50 млн евро

Полузащитник Анхель Ди Мария по-прежнему может перейти в «Барселону», утверждает Diario Sport.

По информации издания, аргентинец близок к переходу в каталонский клуб. «ПСЖ» согласился продать игрока за 50 миллионов евро. Интерес «Барселоны» к Ди Марии обусловлен затруднительным положением в переговорах с и «Боруссией» Дортмунд по Филиппе Коутиньо и Усману Дембеле соответственно.

Ди Мария, как сообщалось, почти согласовал с каталонцами 4-летний контракт. согласился продать игрока, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, даже несмотря на плохие отношения с «Барселоной».

Ранее Le Parisien сообщил, что Нассер аль-Хелайфи, президент парижского клуба, в личном телефонном разговоре с отказался отпускать Ди Марию в «Барсу».