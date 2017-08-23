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    «Барселона» вступила в переговоры с «ПСЖ» по Ди Марии

    Теги ПСЖ Ливерпуль Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Филиппе Коутиньо

    «Барселона» изучает рынок на случай срыва трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Как утверждает Diario Sport, каталонцы вступили в переговоры с «ПСЖ» по поводу полузащитника Анхеля Ди Марии. Сообщается, что переговоры проходят успешно.

    Аргентинец согласен на переход в «Барселону», стороны уже практически согласовали 4-летний контракт. Сложнее ситуация с «ПСЖ», который не хотел отпускать Ди Марию в Каталонию, но возможный переход Килиана Мбаппе из «Монако» изменил мнение клуба.

    «Барселона» не готова платить «ПСЖ» больше 50 миллионов евро, требования парижан неизвестны.

    Твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке с информацией о покупке Ди Марии 

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