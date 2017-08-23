«Барселона» вступила в переговоры с «ПСЖ» по Ди Марии

изучает рынок на случай срыва трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как утверждает Diario Sport, каталонцы вступили в переговоры с по поводу полузащитника Анхеля Ди Марии. Сообщается, что переговоры проходят успешно.

Аргентинец согласен на переход в «Барселону», стороны уже практически согласовали 4-летний контракт. Сложнее ситуация с , который не хотел отпускать Ди Марию в Каталонию, но возможный переход Килиана Мбаппе из «Монако» изменил мнение клуба.

не готова платить «ПСЖ» больше 50 миллионов евро, требования парижан неизвестны.

Твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке с информацией о покупке Ди Марии