Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Дзюба готов сыграть и завтра, и в воскресенье»

    Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Александр Анюков Роберто Манчини Утрехт премьер-лига Россия Лига Европы Олег Шатов Эмилиано Ригони

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о предстоящем матче с «Утрехтом» в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1 – первый матч).

    – Сегодня мы видели на тренировке Ригони. Когда можно на него рассчитывать?

    – Для Ригони это одна из первых тренировок. Посмотрим, как он себя проявит в ближайшие дни и будет ли готов выйти на поле в воскресенье.

     

    – Шатов и Дзюба не ездили в Пермь. Как они чувствуют себя сейчас? Кто не сможет сыграть с «Утрехтом»?

    – Как видите, они восстановились, они тренируются. Они могут выйти на поле и завтра, и в воскресенье.

    – А Жирков и Анюков?

    – Завтра мы точно не сможем рассчитывать на Жиркова и Анюкова, а в воскресенье посмотрим.

    – Есть ли новости о будущем Артема Дзюбы?

    – Ничего нового. Он тренируется, готов сыграть завтра и в воскресенье. Никаких новостей. 

    – Можете объяснить, почему команда проиграла в Голландии? Как сделать так, чтобы завтра на поле был другой «Зенит»?

    – Проиграли, потому что в футболе бывают и победы, и поражения, и ничьи. Это нормально. Невозможно, когда команда выигрывает постоянно в каждом матче. Матчи квалификации в рамках плей-офф вдвойне опасны. Это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, так что поражения случаются. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем мы сыграли на предыдущей неделе, и пройти в групповой этап. Что касается матча в Голландии, считаю, что мы играли на равных. Могла быть ничья, но мы совершили довольно глупую ошибку и пропустили. 

    – Почему вы пригласили именно Ригони? Кого еще ожидать?

    – Что касается трансферов, то посмотрим, что может случиться. Пока никакой конкретики нет. Нас покинуло огромное количество хороших футболистов, больше 10 человек. В их числе были и Хави Гарсия, и Жулиано, которые очень хорошо знали чемпионат России. Вынуждены приглашать других футболистов. 

    Эмилиано Ригони – это сильный полузащитник, хороший игрок, но посмотрим на поле, – сказал Манчини.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться