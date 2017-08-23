Роберто Манчини: «Дзюба готов сыграть и завтра, и в воскресенье»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мнением о предстоящем матче с «Утрехтом» в раунде плей-офф (0:1 – первый матч).

– Сегодня мы видели на тренировке Ригони. Когда можно на него рассчитывать?

– Для Ригони это одна из первых тренировок. Посмотрим, как он себя проявит в ближайшие дни и будет ли готов выйти на поле в воскресенье.

– Шатов и Дзюба не ездили в Пермь. Как они чувствуют себя сейчас? Кто не сможет сыграть с ?

– Как видите, они восстановились, они тренируются. Они могут выйти на поле и завтра, и в воскресенье.

– А Жирков и Анюков?

– Завтра мы точно не сможем рассчитывать на Жиркова и Анюкова, а в воскресенье посмотрим.

– Есть ли новости о будущем ?

– Ничего нового. Он тренируется, готов сыграть завтра и в воскресенье. Никаких новостей.

– Можете объяснить, почему команда проиграла в Голландии? Как сделать так, чтобы завтра на поле был другой «Зенит»?

– Проиграли, потому что в футболе бывают и победы, и поражения, и ничьи. Это нормально. Невозможно, когда команда выигрывает постоянно в каждом матче. Матчи квалификации в рамках плей-офф вдвойне опасны. Это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, так что поражения случаются. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем мы сыграли на предыдущей неделе, и пройти в групповой этап. Что касается матча в Голландии, считаю, что мы играли на равных. Могла быть ничья, но мы совершили довольно глупую ошибку и пропустили.

– Почему вы пригласили именно Ригони? Кого еще ожидать?

– Что касается трансферов, то посмотрим, что может случиться. Пока никакой конкретики нет. Нас покинуло огромное количество хороших футболистов, больше 10 человек. В их числе были и Хави Гарсия, и Жулиано, которые очень хорошо знали чемпионат России. Вынуждены приглашать других футболистов.

Эмилиано Ригони – это сильный полузащитник, хороший игрок, но посмотрим на поле, – сказал Манчини.