Твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке с информацией о покупке Ди Марии
Сегодня утром твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке.
На официальной странице каталонского клуба появилась информация о приобретении полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии, однако она не соответствует действительности.
«Наши аккаунты были взломаны сегодня. Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы как можно скорее. Спасибо за ваше терпение», – сообщила пресс-служба клуба.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» возобновила интерес к футболисту сборной Аргентины.
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