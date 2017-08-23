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    Твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке с информацией о покупке Ди Марии

    Теги ПСЖ Барселона примера Испания возможные трансферы происшествия Анхель Ди Мария

    Сегодня утром твиттер «Барселоны» подвергся хакерской атаке.

    На официальной странице каталонского клуба появилась информация о приобретении полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии, однако она не соответствует действительности.

    «Наши аккаунты были взломаны сегодня. Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы как можно скорее. Спасибо за ваше терпение», – сообщила пресс-служба клуба.

    Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» возобновила интерес к футболисту сборной Аргентины.

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