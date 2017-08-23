Слуцкий о поражении от «Донкастера»: «По сути мы выставили молодежную команду против серьезного клуба»

Главный тренер «Халл Сити» прокомментировал поражение от «Донкастера» (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Я думаю, что мы проделали невероятную работу, потому что по сути мы выставили молодежную команду против серьезного клуба. Для 90 процентов нашего состава это был первый серьезный матч на таком уровне, и, конечно же, они очень нервничали перед матчем. Игра была равной, мы создали пару моментов. Это был серьезный первый шаг для многих игроков в их карьере. Надеюсь, в будущем они еще покажут себя.

Мы должны смотреть на позитивные моменты в таких ситуациях, и главное, что мы увидели, – у нас есть действительно хорошие игроки для будущего команды», – сказал Слуцкий.

Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого третьим подряд. Ранее «Халл» уступил в чемпионшипе «Вулверхэмптону» (2:3) и «КПР» (1:2).

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