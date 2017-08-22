«Зенит» – «Ростов». Матч рассудит Сельдяков
РФС назначил судей на матчи 8-го тура чемпионата России.
25 августа (пятница)
«Анжи» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва).
26 августа (суббота)
«Арсенал» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва).
«Рубин» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Богданов (Верея).
«Локомотив» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар).
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск).
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы).
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