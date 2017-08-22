«Зенит» – «Спартак». Питерцы раздали перед матчем 10 тысяч бесплатных билетов на другие домашние игры
Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (5:1) на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 53 359 зрителей.
Перед матчем питерцы проводили акцию «Счастливый час» – люди, пришедшие пораньше, могли взять ваучер на бесплатный билет ценой до 1 тысячи рублей на матч премьер-лиги.
В клубе сказали, что так реализовали 10 тысяч купонов.
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