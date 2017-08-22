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    Массимо Каррера: «Недопонимание с Наилем Измайловым произошло из-за того, что он плохо владеет итальянским, а я – русским»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Наиль Измайлов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал летнюю трансферную кампанию красно-белых.

    «Тренер должен сказать, какие позиции нужно усилить в команде, чтобы повысить качество игры. И, возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом. Я не менеджер, как в Англии, я – тренер. То, что мне нужно, должно быть согласовано с клубом.

    Считаю, что произошедшее с Наилем Измайловым – недопонимание, которое возникло из-за того, что он плохо владеет итальянским, а я — русским. Мы проясним позицию и постараемся что-нибудь сделать до конца окна», – сказал Каррера.

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