«БИЗНЕС Online»: Нобоа и Ерохин не перейдут в «Рубин»
«Рубин» прекратил переговоры с «Зенитом» о возвращении полузащитника Кристиана Нобоа.
Стороны обсуждали сделку, но никакого решения принято не было. На данный момент переговоры по 32-летнему эквадорцу не ведутся.
Кроме того, выяснилось, что хавбек «Зенита» Александр Ерохин не входит в сферу интересов «Рубина».
Ранее сообщалось, что казанцы арендуют Нобоа, а также могут одолжить Ерохина.
Оба игрока отлично знакомы главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву по совместной работе в «Ростове».
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