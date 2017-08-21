«БИЗНЕС Online»: Нобоа и Ерохин не перейдут в «Рубин»

прекратил переговоры с «Зенитом» о возвращении полузащитника .

Стороны обсуждали сделку, но никакого решения принято не было. На данный момент переговоры по 32-летнему эквадорцу не ведутся.

Кроме того, выяснилось, что хавбек Александр Ерохин не входит в сферу интересов «Рубина».

Ранее сообщалось, что казанцы арендуют Нобоа, а также могут одолжить Ерохина.

Оба игрока отлично знакомы главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву по совместной работе в «Ростове».