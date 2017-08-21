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    «БИЗНЕС Online»: Нобоа и Ерохин не перейдут в «Рубин»

    Теги Зенит Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин

    «Рубин» прекратил переговоры с «Зенитом» о возвращении полузащитника Кристиана Нобоа.

    Стороны обсуждали сделку, но никакого решения принято не было. На данный момент переговоры по 32-летнему эквадорцу не ведутся.

    Кроме того, выяснилось, что хавбек «Зенита» Александр Ерохин не входит в сферу интересов «Рубина».

    Ранее сообщалось, что казанцы арендуют Нобоа, а также могут одолжить Ерохина.

    Оба игрока отлично знакомы главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву по совместной работе в «Ростове».

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