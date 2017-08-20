«Рубин» арендует Нобоа у «Зенита», клубы ведут переговоры по Ерохину
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа проведет нынешний сезон в «Рубине» на правах аренды.
По информации «Реального времени», клубы достигли договоренности о переходе эквадорского хавбека.
Издание пишет, что петербургская команда планирует подписать еще двух легионеров, в том числе, на позицию в центре поля, а Нобоа так и не сумел убедить Роберто Манчини в своей необходимости.
По данным источников «Реального времени», летом «Рубин» отказался от полноценного трансфера Нобоа, так как Курбан Бердыев предвидел данную ситуацию.
Это связано с тяжелой финансовой ситуацией в казанском клубе и необходимостью соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
Помимо Нобоа, по той же схеме в «Рубине» может оказаться и Ерохин, переговоры между клубами продолжаются.
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