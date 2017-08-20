«Рубин» арендует Нобоа у «Зенита», клубы ведут переговоры по Ерохину

Полузащитник Кристиан Нобоа проведет нынешний сезон в «Рубине» на правах аренды.

По информации «Реального времени», клубы достигли договоренности о переходе эквадорского хавбека.

Издание пишет, что петербургская команда планирует подписать еще двух легионеров, в том числе, на позицию в центре поля, а Нобоа так и не сумел убедить Роберто Манчини в своей необходимости.

По данным источников «Реального времени», летом отказался от полноценного трансфера Нобоа, так как Курбан Бердыев предвидел данную ситуацию.

Это связано с тяжелой финансовой ситуацией в казанском клубе и необходимостью соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Помимо Нобоа, по той же схеме в «Рубине» может оказаться и Ерохин, переговоры между клубами продолжаются.

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