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    «Рубин» арендует Нобоа у «Зенита», клубы ведут переговоры по Ерохину

    Теги Зенит Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа проведет нынешний сезон в «Рубине» на правах аренды.

    По информации «Реального времени», клубы достигли договоренности о переходе эквадорского хавбека.

    Издание пишет, что петербургская команда планирует подписать еще двух легионеров, в том числе, на позицию в центре поля, а Нобоа так и не сумел убедить Роберто Манчини в своей необходимости.

    По данным источников «Реального времени», летом «Рубин» отказался от полноценного трансфера Нобоа, так как Курбан Бердыев предвидел данную ситуацию.

    Это связано с тяжелой финансовой ситуацией в казанском клубе и необходимостью соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

    Помимо Нобоа, по той же схеме в «Рубине» может оказаться и Ерохин, переговоры между клубами продолжаются.

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