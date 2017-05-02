«Краснодар» на год запретил шестерым фанатам посещать домашние матчи за драку с болельщиками «Анжи»

«Краснодар» выступил с заявлением, в котором осудил поведение болельщиков, вступивших в драку с фанатами «Анжи» перед началом матча 26-го тура чемпионата России.

«Прежде всего мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех всех участников драки.

Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами охраны правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства.

Мы со своей стороны внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.

Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей «Краснодара» будет наложен навсегда.

Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе.

Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия», – говорится в заявлении клуба.

Фанаты «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед матчем