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    Sky Sport Italia: «Монако» просит 200 млн евро за Мбаппе, «ПСЖ» предлагает 155 млн

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Монако» просит у «ПСЖ» 200 миллионов евро за нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солкехол со ссылкой на Sky Sport Italia.

    По информации источника, парижский клуб предлагает 155 миллионов плюс бонусы.

    Игрок не попал в заявку «Монако» на ближайший матч чемпионата Франции.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату 10 миллионов евро в год, а трансфер с учетом бонусов обойдется дороже Неймара.

     Стоит ли Мбаппе 200 млн евро?

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