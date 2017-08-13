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    Трансфер Мбаппе с учетом бонусов обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» согласовал с «Монако» переход форварда Килиана Мбаппе.

    Княжеский клуб принял предложение парижан по 18-летнему французу в размере 190 миллионов евро.

    С учетом же бонусов сумма трансфера Мбаппе превысит 222 млн, которые «ПСЖ» ранее заплатил «Барселоне» за Неймара.

    Таким образом, переход Мбаппе в «ПСЖ» может стать рекордным в мировом футболе.

    Ранее сообщалось, что парижане готовы подписать с нападающим 5-летний контракт с окладом 10 млн евро в год после вычета налогов.

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