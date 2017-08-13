Трансфер Мбаппе с учетом бонусов обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

согласовал с «Монако» переход форварда Килиана Мбаппе.

Княжеский клуб принял предложение парижан по 18-летнему французу в размере 190 миллионов евро.

С учетом же бонусов сумма трансфера Мбаппе превысит 222 млн, которые «ПСЖ» ранее заплатил «Барселоне» за .

Таким образом, переход Мбаппе в «ПСЖ» может стать рекордным в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что парижане готовы подписать с нападающим 5-летний контракт с окладом 10 млн евро в год после вычета налогов.