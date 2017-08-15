Мбаппе согласен на переход в «ПСЖ», но может провести еще сезон в «Монако»

Нападающий Килиан Мбаппе хотел бы перейти в «Пари Сен-Жермен».

18-летний французский форвард среди имеющихся у него вариантов выбрал «ПСЖ», сообщает As со ссылкой на печатную версию L’Équipe.

Сделка осложняется огромными финансовыми затратами, нежеланием усиливать прямого конкурента и необходимостью парижан соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Несмотря на желание Мбаппе, ему, вероятно, придется смириться с тем, что он отыграет еще один сезон за «Монако».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату 10 миллионов евро в год, а трансфер с учетом бонусов обойдется дороже Неймара.

Стоит ли Мбаппе 200 млн. евро?