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    Мбаппе согласен на переход в «ПСЖ», но может провести еще сезон в «Монако»

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе хотел бы перейти в «Пари Сен-Жермен».

    18-летний французский форвард среди имеющихся у него вариантов выбрал «ПСЖ», сообщает As со ссылкой на печатную версию L’Équipe.

    Сделка осложняется огромными финансовыми затратами, нежеланием «Монако» усиливать прямого конкурента и необходимостью парижан соблюсти правила финансового фэйр-плей.

    Несмотря на желание Мбаппе, ему, вероятно, придется смириться с тем, что он отыграет еще один сезон за «Монако».

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату 10 миллионов евро в год, а трансфер с учетом бонусов обойдется дороже Неймара.

    Стоит ли Мбаппе 200 млн. евро?

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