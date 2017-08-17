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    ЦСКА снизил цены на билеты на матч против «Ахмата»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Ахмат Роман Бабаев

    ЦСКА решил снизить цены на билеты на матч 8-го тура чемпионата России против «Ахмата».

    Болельщики, купившие билеты по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку 50 процентов на матч с «Ростовом» в тот же сектор.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев утвержал, что низкая посещаемость домашних матчей может быть связана с сезоном отпусков и периодом, когда люди уезжают за город.

    Матч ЦСКА – «Ахмат» пройдет в день рождения армейского клуба, 27 августа.

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